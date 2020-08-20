В Кировской области планируют продлить действующие из-за пандемии ограничения

КИРОВ, 20 августа. /ТАСС/. Власти Кировской области намерены продлить все действующие в регионе из-за пандемии коронавирусной инфекции ограничительные меры, сообщил в четверг журналистам первый зампред правительства области Дмитрий Курдюмов.

В регионе запрещены массовые мероприятия, работа спа-салонов, соляриев, бань, саун, детских развлекательных центров и ночных клубов, действует масочный режим.

"Подготовлен проект постановления правительства, который будет принят в ближайшее время. Ни о каком ужесточении ограничительных мероприятий речь не идет, они будут продлены", - сказал Курдюмов.

По словам руководителя областного управления Роспотребнадзора Елизаветы Белоусовой, регион пока не готов к переходу на третий этап снятия ограничений. "Пока к третьему этапу мы не готовы перейти, коэффициент распространенности [заболевания] должен быть 0,5, а мы уже месяц на "единице", - сказала она журналистам.

Ситуация в области

Кировская область находится на втором этапе снятия введенных из-за пандемии коронавируса ограничений. В регионе работают производственные предприятия, сельхозорганизации, строительные организации, рынки и непродовольственные магазины, магазины в торговых центрах, парикмахерские. С 16 июня открылись музеи и библиотеки, с 25 июня возобновили работу бассейны, стационарные кафе и рестораны, с 10 августа разрешение на работу получили кинотеатры. Жителям области разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, при этом в регионе продолжает действовать масочный режим, рекомендуется самоизоляция для граждан старше 65 лет.

По состоянию на утро 20 августа в Кировской области выявлено 64 новых случаев заражения с симптомами заболевания, всего выявлено 5941 случай. В инфекционных госпиталях находятся 768 пациента с коронавирусом, у 462 человек из их числа заболевание протекает с пневмонией, в отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 18 человек. Общее количество выздоровевших от новой коронавирусной инфекции в регионе составляет 5106 человек.