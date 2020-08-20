СМИ: главный редактор белорусского издания "Звязда" покинул свой пост

МИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Главный редактор белорусской государственной газеты "Звязда" и одноименного издательского дома Павел Сухоруков покинул свою должность, на его место назначен бывший министр информации Белоруссии Александр Карлюкевич. Об этом в четверг сообщает сетевое издание tut.by .

По информации портала, нынешний глава министерства информации республики Игорь Луцкий в четверг представил Карлюкевича коллективу газеты. В свою очередь Сухоруков заявил о том, что сам принял решение об уходе.

"Звязда" - общественно-политическая газета, издается на белорусском языке. Ее учредителями являются парламент и правительство Белоруссии.

В Белоруссии, где 9 августа прошли выборы президента, более недели проходят массовые акции протеста несогласных с итогами голосования. В первые дни эти акции сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. По информации МВД, были задержаны более 6 тыс. человек, пострадали несколько десятков стражей порядка и протестующих. По данным ЦИК, победу с 80,10% одержал действующий президент Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником. Она не признала результаты голосования. На этом фоне работники крупных предприятий выражают недовольство ситуацией, проводят митинги с требованием организовать новые выборы и провести проверки действий силовиков. Оппозиция призывает заводы выйти на забастовку.