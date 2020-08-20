В Минобрнауки заявили, что не планируют переносить начало учебного года в вузах

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Минобрнауки не планирует переносить начало нового учебного года в российских вузах на более поздний срок из-за пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба министерства в четверг.

"Перенос начала 2020-2021 учебного года на более поздний срок не планируется. Дальнейшие решения будут зависеть от эпидемиологической ситуации в конкретном субъекте Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По информации министерства, в 2019/20 учебном году в России обучалось около 300 тыс. иностранных студентов из Казахстана, Туркменистана, Китая, Украины, Индии и других стран. С начала эпидемии многие из них вернулись домой и продолжили учебу в дистанционном формате.

В настоящее время вернуться в Россию могут граждане Турции, Великобритании, Танзании, Швейцарии, Абхазии, а также лица, имеющие вид на жительство либо иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание в вышеуказанных странах. После выполнения всех рекомендаций Роспотребнадзора, в том числе прохождения двухнедельного карантина и сдачи теста на наличие коронавируса, они смогут приступить к обучению.

Для иностранных студентов, которые не смогут вернуться в Россию к началу занятий, Минобрнауки совместно с российскими вузами разрабатывает различные форматы начала учебного года, в том числе изучение образовательных программ в дистанционном формате до снятия соответствующих ограничений.