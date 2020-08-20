РЖД установят видеонаблюдение на стройках, предполагающих вырубку леса вблизи Байкала

"[Будет] видеонаблюдение на каждом участке работ с трансляцией в интернет, опубличивание регламента работ: что конкретно делается, кто является подрядчиком, сроки. На каждом объекте [установят] информационные аншлаги. [Будет организована] горячая линия, куда можно задать все интересующие вопросы. Ежемесячный отчет РЖД, что было сделано, в публичном пространстве. Будет информирование на каждой станции, пресс-релизы по каждому объекту, когда он сдан", - сказал Магомедов.

ИРКУТСК, 20 августа. /ТАСС/. Российские железные дороги (РЖД) установят видеонаблюдение с онлайн-трансляцией на участках Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей (БАМ), где будет проходить модернизация инфраструктуры, предполагающая вырубку лесов. Об этом в четверг сообщил журналистам исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Иркутской области Теймур Магомедов.

Он сообщил, что 27 августа правительство Иркутской области и РЖД планируют подписать меморандум о взаимодействии в сфере природопользования и охраны окружающей среды. РЖД берут на себя обязательство сделать прозрачной реализацию инфраструктурных проектов вблизи Байкала.

По словам Магомедова, будет разработан ресурс для аккумулирования всей информации по стройкам РЖД вблизи Байкала. На него будет транслироваться изображение с камер видеонаблюдения.

Реализацию инфраструктурных проектов РЖД, требующих вырубки лесов вдоль Байкала, взяли на контроль общественники Иркутской области. Они будут выезжать на стройки, чтобы убедиться, что железнодорожники не проводят сплошные рубки, сообщила в четверг журналистам председатель Иркутского отделения Всероссийского общества охраны природы Вера Шленова.

"Мы решили с общественными организациями, что будем осуществлять общественный контроль. РЖД говорят: "Пожалуйста, на любую точку, на любой участок строительства будете приезжать и смотреть своими глазами". Это и научное сопровождение предусматривается и, самое главное, открытость. Было принято решение, что мы встречаемся каждый месяц, чтобы были не только общественные организации, но и СМИ, которые будут слышать, какие вопросы мы задаем и какие ответы получаем", - сказала Шленова.

В свою очередь заместитель начальника Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) Александр Парщиков сообщил журналистам, что на сегодня насчитывается 108 участков БАМа и Транссиба, требующих модернизации. На стадии реализации находятся 34 проекта. Это, например строительство очистных сооружений, установка шумозащитных экранов. Эти проекты также предусматривают восстановление более 30 га леса. Парщиков отметил, что сплошная вырубка лесов при реализации проектов не предполагается, речь идет об участках площадью от 0,1 до 10 га.

История вопроса

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на оптимизацию процедур, включая проведение экологической экспертизы, при модернизации и расширении магистральной инфраструктуры - это автомобильные дороги, мосты, железнодорожные объекты, порты, аэродромы, линии связи. Закон вызвал широкий общественный резонанс, так как разрешает не проводить государственную экологическую экспертизу при возведении объектов транспортной инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях. По мнению экологов, реализация закона неминуемо приведет к фрагментации заповедных земель и негативно отразится на популяции редких животных.

Основное положение закона, которое вызывает опасение экологов и населения, связано с тем, что он выводит строительство объектов Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей из-под ряда экологических ограничений, в частности допускает вырубку леса вблизи Байкала.

ВСЖД в конце июля сообщала, что организует экологические посты для мониторинга состояния окружающей среды при строительстве железнодорожных объектов, которое потребует вырубки лесов. В Иркутской области на 41 га земли возможны локальные вырубки шириной от 5 до 10 м в зависимости от проекта. При этом 20 га из них - это участки, которые находятся в непосредственной близости к Байкалу.

Озеро Байкал, внесенное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия.