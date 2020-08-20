Алиханов заявил, что здание "Дома Советов" в Калининграде придется частично перестроить

КАЛИНИНГРАД, 20 августа. /ТАСС/. Неиспользуемое здание "Дома Советов", представляющее собой две 21-этажные башни в историческом центре Калининграда, придется частично демонтировать и перестроить из-за плохого состояния сооружения. Об этом сообщил журналистам губернатор области Антон Алиханов.

"Состояние "Дома Советов" плохое, критическое. Отдельные элементы восстановить невозможно. Мы исходим из того, что инвестор, который будет застраивать территорию вокруг [здания] - это почти пять гектаров - он реконструирует "Дом Советов" - те части, которые нужно будет разобрать, разберет и возведет заново. Это будет достаточно серьезная реконструкция, которая будет подразумевать серьезный демонтаж и возведение заново, но это будет происходить уже не за бюджетный счет, а за счет прибыли проекта [по развитию прилегающей территории], - сказал Алиханов.

Власти Калининградской области выкупили здание "Дома Советов" у прежних владельцев в июле 2019 года почти за 400 млн рублей. Сообщалось что 99% доли в нем принадлежат Корпорации развития Калининградской области и 1% - региональной энергетической компании. Вместе с сооружением была выкуплена площадка вокруг него с общим строительным объемом около 120 тыс. квадратных метров под многофункциональный административно-офисный квартал с жилой застройкой. Реконструкция сооружения изначально предполагалась за счет инвестора, который реализует девелоперский проект.

"Дом Советов" расположен рядом с площадкой, которую занимал замок Кенигсберг, заложенный в 1255 году и снесенный в 1967 году по решению Калининградского обкома КПСС. Строительство комплекса было начато в 1970 году. Ввод в эксплуатацию планировался на IV квартал 1988 года, но работы приостановили во второй половине 1980-х годов. Здание готово на 95%. Современный вид оно приобрело в 2005 году к празднованию 750-летия Калининграда - его отремонтировали, но так и не использовали.