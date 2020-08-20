В России появился новый туристический маршрут "Усадебное кольцо"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Новый маршрут "Усадебное кольцо", включающий поездки по знаковым российским усадьбам, стартует в России с 24 августа. В следующем году его планируется адаптировать и для иностранных туристов, сообщила на пресс-конференции в ТАСС в четверг вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева.

"С огромным удовольствием представляем маршрут "Усадебное кольцо" - он, конечно же, работает давно, но мы много лет подходили к тому, чтобы очень системно уже это завязать - так же, как и "Золотое кольцо". Когда это не только некий бренд, но и хорошо сформированный туристический маршрут", - сказала Санаева. По ее словам, первые туристы поедут по "Усадебному кольцу" уже с 24 августа. Путешествие проходит с понедельника по пятницу. Для дальних регионов дополнительно включается путешествие по Москве в выходные дни.

Маршрут проходит по Московской, Рязанской, Тульской и Калужской областям через такие города, как Коломна, Рязань, Тула, Калуга, Таруса и др. Туристы побывают в музеях "Ясная поляна", "Куликово поле", "Мелихово" и других знаковых местах, связанных в том числе с именами знаменитых писателей, художников и ученых - Чехова, Есенина, Толстого, Поленова, Павлова, Циолковского и др.

Санаева добавила, что для туристов предусмотрены разные пакеты. "Человек может купить просто "колеса", как мы говорим, просто передвижение по этому маршруту и сам себе выбрать те отели, которые он хочет. Либо он может купить отель и "колеса" разом, либо еще с музейным пакетом. И вершина - гастрономический пакет. Вплоть до системы "все включено", когда ни на что больше не надо тратить ни денег, ни времени", - пояснила она и добавила, что стоимость туров варьируется от 6 тыс. рублей на человека за базовый пакет до 19,5 тыс. рублей за "всё включено". Санаева напомнила, что в ночь на 21 августа стартует система кешбэка при покупке туров по России.

Через полгода-год планируется адаптировать маршрут для иностранных туристов. "А мы помним, что с 2021 года у нас будет облегченное наконец-то получение российских виз. И нам крайне важно войти не только во внутренний туризм, но и во въездной тоже, и получить иностранного туриста", - пояснила вице-президент Российского союза туриндустрии.

Проект реализуется пулом туроператоров по внутреннему туризму при поддержке Российского союза туриндустрии, Министерства культуры РФ и Российского фонда культуры.