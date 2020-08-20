Линейки 1 сентября в Кировской области пройдут только для первоклассников и выпускников

КИРОВ, 20 августа. /ТАСС/. Торжественные линейки в школах Кировской области 1 сентября пройдут только для учеников первых классов и выпускников, а в вузах и средне-специальных учебных заведениях - для первокурсников, сообщили в четверг в официальном Telegram-канале правительства области.

"Кировская область готова начать обучение в очном режиме. Линейки проведены будут, но в школах - для первоклассников и выпускников, в вузах и ссузах - для первокурсников. Обязательно соблюдение дистанции в 1,5 метра", - говорится в сообщении.

Как рассказал в четверг журналистам первый зампред правительства области Дмитрий Курдюмов, во всех образовательных организациях откроют дополнительные входы, будет проводиться термометрия, на входах установят дезинфицирующие средства, а в местах массового скопления обучающихся установят обеззараживатели воздуха. Кроме того, в школах организуют комнаты временного пребывания для детей с признаками респираторных заболеваний. Также, по словам Курдюмова, чтобы минимизировать контакты учеников на переменах, в разных параллелях в этом году занятия будут начинаться в разное время, общего звонка не будет, а за каждым классом закрепят отдельный учебный кабинет.

Курдюмов уточнил, что средствами дезинфекции, оборудованием для обеззараживания воздуха и средствами индивидуальной защиты государственные школы централизованно обеспечит область, муниципальные школы оснастят всем необходимым органы местного самоуправления, средства с родителей собирать не разрешается. Носить маски будут обязаны сотрудники и студенты вузов, в школах это требование необязательно.

По данным правительства региона, в области начнут работу 1135 образовательных организаций. В школы пойдут 142,9 тыс. учеников, из них 16,5 тыс. первоклассников. При этом 81% общеобразовательных организаций будут работать в одну смену, в две смены - 87 школ (19%).

По состоянию на утро 20 августа в Кировской области выявлено 64 новых случаев заражения с симптомами заболевания, всего за время пандемии зафиксирован 5 941 случай. В инфекционных госпиталях находятся 768 пациентов с коронавирусом, у 462 человек из их числа заболевание протекает с пневмонией, в отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 18 человек. Общее количество выздоровевших после новой коронавирусной инфекции в регионе составляет 5 106 человек.