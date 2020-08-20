Минпросвещения не планирует заменять очные занятия дистанционными

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ не планирует заменять очные занятия в школах дистанционными, заявил в четверг министр просвещения Сергей Кравцов на всероссийском совещании уполномоченных по правам ребенка в регионах РФ.

"Не может никаких быть сомнений, и мы 1 сентября в этом убедимся, что никогда система дистанционного обучения не заменит традиционную систему. И то решение, которое было 15 марта принято, когда школьники были вынуждены перейти на дистанционную систему, еще раз подчеркивает ценность школы, ценность традиционной системы образования", - сказал министр. Ранее в пресс-службе Минобрнауки сообщили, что переносить начало нового учебного года в российских вузах на более поздний срок из-за пандемии коронавируса не планируется.

1 сентября

Организация учебного процесса, в том числе проведение линеек 1 сентября в школах, будет соответствовать всем требованиям Роспотребнадзора, чтобы предотвратить распространение новой коронавирусной инфекции, указал Кравцов. "1 сентября начнется учебный год в традиционном очном формате. Этого ждут и школьники, этого ждут и учителя, и мы сделаем все для того, чтобы 1 сентября был праздник и учебный год был в традиционном формате, но с учетом требований Роспотребнадзора", - сказал он.

Минпросвещения готовится к тому, что с 1 сентября российские школы вернутся к традиционному обучению и полноценному режиму работы, заявил Кравцов. "Я знаю, что многих этот вопрос очень беспокоит, как будет организован учебный процесс. Мы готовимся к тому, что 1 сентября школы вернутся к традиционному обучению, к полноценному режиму работы, но с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований", - сказал он.

Ранее Роспотребнадзор подготовил рекомендации "Об организации работы общеобразовательных организаций", согласно которым российские школы в новом учебном году должны проводить линейки на открытом воздухе, закрепить за каждым классом отдельный кабинет, а в столовую пускать по особому графику.

По словам Кравцова, Минпросвещения планирует привлечь частные средства для ликвидации второй смены в школах.

Минпросвещения также рассмотрит вопрос об организации дистанционного обучения для подростков, находящихся в СИЗО, добавил Кравцов.

Патриотическое воспитание

Реализация нового федерального проекта о патриотическом воспитании граждан, который сейчас разрабатывается министерством просвещения России, начнется со следующего года, сообщил Кравцов. "Тема воспитания обозначена в указе президента о национальных целях развития до 2030 года. <...> Министерством по поручению президента разрабатывается федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан РФ", который начнет свою реализацию также со следующего года", - сказал он.

Кравцов напомнил, что с сентября начнет реализовываться указ президента, по которому ответственность за воспитательные работы будет закреплена не только за семьей, но и за школой. "С сентября 2020 года школы должны будут постепенно организовывать работу по разработке и внедрению своих рабочих программ воспитания. Особое внимание мы будем уделять приобщению детей и молодежи к духовным и нравственным ценностям, вовлечению в волонтерскую деятельность", - рассказал он.

Министр просвещения также добавил, что в рамках Десятилетия детства министерство формирует план мероприятий до 2027 года. В ноябре будет представлен проект плана.

Ранее Кравцов заявил, что федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан РФ" в рамках нацпроекта "Образование" будет принят до конца этого года, его планируется представить на обсуждение в сентябре. Проект по патриотическому воспитанию "будет служить ресурсной базой" для реализации поправок в закон об образовании, которые инициировал президент РФ Владимир Путин, направленных на воспитательную работу в школах, добавил министр.

Путин 21 мая внес в Госдуму поправки в закон об образовании, которые направлены на укрепление воспитательной составляющей системы образования. Законопроект предлагает ввести механизм организации воспитательной работы, которая войдет в состав образовательных программ. Законопроект также уточняет само понятие "воспитание". Нововведения должны вступить в силу уже с 1 сентября 2020 года. При этом образовательные программы должны быть приведены в соответствие с положениями закона не позднее 1 сентября 2021 года.