Минпросвещения учтет особенности рабочего дня педагогов при обновлении норм оплаты труда

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 августа. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ намерено сохранить особенности режима рабочего дня и времени отдыха педагогических работников при составлении новой системы оплаты труда. Об этом в четверг на ростовской областной педагогической конференции работников образования заявил заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк.

"В соответствии с поручением правительства, сегодня министерство просвещения с Минтрудом, Минфином и Общероссийским профсоюзом ведет серьезную работу по обновлению системы оплаты труда. Фактически впервые за всю историю российского и даже советского образования предстоит большая, масштабная и ресурсозатратная работа по разработке типовых отраслевых норм оплаты труда, которые станут одной из главных гарантов формирования понятной и прозрачной системы оплаты труда педагогических работников. При этом министерство обеспечит учет и безусловное сохранение всех действующих норм-часов педагогической работы, особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических работников", - сказал он.

В июле премьер-министр Михаил Мишустин по итогам выступления с отчетом правительства в Госдуме поручил Минпросвещения совместно с Минтрудом, Минфином и Общероссийским профсоюзом образования представить до 1 ноября 2020 года предложения по установлению единых требований к оплате труда педагогических работников.

Новые школы

Более 100 тыс. новых мест будет создано в общеобразовательных организациях России в 2020 году. На эти цели в виде субсидий предусмотрено около 41 млрд рублей, сообщил Басюк. "В этом году и, безусловно, в 2021 и 2022 годах будет продолжено создание новых мест в региональных и муниципальных системах общего образования, в том числе посредством строительства новых школ, расположенных и в сельской местности. На реализацию указанных мероприятий за три года из федерального бюджета предусмотрены субсидии в размере более 116 млрд руб. из них - 41 млрд рублей в этом году. <…> В текущем году мы планируем ввести более 100 тыс. мест в 159 общеобразовательных учреждениях", - сказал он. При этом Басюк отметил, что по итогам 2019 года в России уже введено почти 80 тыс. мест. Речь идет о 122 новых объектах в 63 субъектах РФ.

Замминистра также отметил, что в 2021 году в составе федерального проекта "Современная школа" также начнется реализация мероприятий по созданию дополнительных мест в школах в связи с ростом числа обучающихся. "В рамках указанных мероприятий также предусмотрено еще дополнительно 413 тыс. дополнительных мест, федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" предусматривает строительство дошкольных образовательных учреждений с увеличением количества мест и достижение показателя 100% доступности для детей в возрасте до трех лет", - сказал Басюк.

По его словам, на эти цели на три года предусмотрены субсидии регионам в размере более 72 млрд руб. "В соответствии с заключенными соглашениями, мы планируем создать почти 150 тыс. дополнительных мест. И в нашей стране появится почти 1 тыс. новых дошкольных образовательных учреждений", - сказал замглавы Минпросвещения.