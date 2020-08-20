{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Конфликт вокруг разработки Куштау

Верховный суд Башкирии снизил сроки ареста трех задержанных на акции в защиту горы Куштау

Еще пять человек не сумели обжаловать решение суда первой инстанции

УФА, 20 августа. /ТАСС/. Верховный суд Башкирии снизил сроки административных арестов трех активистов, задержанных на акции протеста на горе Куштау. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов республики.

На эту тему
Что известно о конфликте вокруг шихана Куштау в Башкирии

"Верховный Суд Республики Башкортостан рассмотрел жалобы участников акции протеста на горе Куштау на постановления судей Ишимбайского городского суда о привлечении к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП РФ). В отношении троих граждан постановления изменены, сроки административного ареста снижены на шесть и на двое суток, в отношении пяти лиц постановления оставлены без изменения", - говорится в сообщении суда.

Начало геологоразведочных работ на шихане вызвало протест местных жителей, которые провели несколько акций в защиту Куштау. Полиция сообщила о задержании 22 человек во время одной из них, при этом в Совете по правам человека при главе Башкирии сообщили о минимум 70 задержанных. В понедельник ТАСС со ссылкой на члена СПЧ Зульфию Гайсину сообщал, что более 30 активистов получили административный арест на срок от трех до 15 суток.

Теги
РоссияБашкортостанКонфликт вокруг разработки Куштау
Минпросвещения не планирует заменять очные занятия дистанционными
Школьные линейки 1 сентября организуют с учетом требований Роспотребнадзора, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов
Читать полностью