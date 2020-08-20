Верховный суд Башкирии снизил сроки ареста трех задержанных на акции в защиту горы Куштау

"Верховный Суд Республики Башкортостан рассмотрел жалобы участников акции протеста на горе Куштау на постановления судей Ишимбайского городского суда о привлечении к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП РФ). В отношении троих граждан постановления изменены, сроки административного ареста снижены на шесть и на двое суток, в отношении пяти лиц постановления оставлены без изменения", - говорится в сообщении суда.

Начало геологоразведочных работ на шихане вызвало протест местных жителей, которые провели несколько акций в защиту Куштау. Полиция сообщила о задержании 22 человек во время одной из них, при этом в Совете по правам человека при главе Башкирии сообщили о минимум 70 задержанных. В понедельник ТАСС со ссылкой на члена СПЧ Зульфию Гайсину сообщал, что более 30 активистов получили административный арест на срок от трех до 15 суток.