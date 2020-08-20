Экотропа соединит бывшую усадьбу Муравьева-Карского с археологическим парком под Липецком

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Владельцы усадьбы "Скорняково-Архангельское", бывшей дворянской усадьбы героя Крымской войны 1853-1856 годов Николая Муравьева-Карского, и археологического парка "Аргамач" в Липецкой области к лету 2021 года создадут между объектами экологическую тропу протяженностью до 30 км. На ее создание направят порядка 1 млн рублей, сообщил ТАСС в четверг директор археологического парка "Аргамач" Александр Голотвин.

"Экологическая тропа между усадьбой "Скорняково-Архангельское" и археологическим парком "Аргамач", в которую будут направлено около 1 млн рублей, будет создана к лету 2021 года. В перспективе мы сможем увеличить эту экотропу и до бывшей дворянской усадьбы Стаховичей, которая расположена от нас в 12 километрах вверх по реке Пальне в 12 километрах. В перспективе экологическая тропа будет объединена с другими экотропами и вырастет до 100 километров", - сказал Головин.

По его словам, протяженность новой экотропы на начальном этапе составит около 30 км, она пройдет вдоль реки Сосны. Новая экотропа будет связана с уже существующей экологической тропой "Горная страна в миниатюре" длиной 5-7 км, проходящей по особо охраняемой территории Аргамач-Пальна, примыкающей к археологическому парку "Аргамач". Головин отметил, что туристам на экотропе предложат посетить не только природные объекты, предгорные ландшафты, степные и лесные участки, но и находящийся неподалеку самый маленький в мире заповедник "Галичья Гора", расположенную в селе Талица единственную в Липецкой области шатровую церковь начала XVII века, имеющееся в селе Голиково хозяйство по разведению буденновской и донской породы лошадей и многие другие объекты.

Голотвин добавил, что проект создания новой экотропы в Липецкой области одобрен на конкурсе президентских грантов, на его реализацию выделено 500 тыс. рублей, примерно в таком же объеме предусмотрено софинансирование со стороны владельцев усадьбы и археологического парка.

Старинную усадьбу "Скорняково-Архангельское" в Задонском районе Липецкой области, одним из владельцев которой был герой Крымской войны 1853-1856 годов генерал Николай Муравьев-Карский, восстановил из руин московский меценат Алексей Шкрапкин. В восстановление он вложил более 200 млн рублей. Археологический парк "Аргамач" создан в Елецком районе Липецкой области, в него до конца 2021 года будет инвестировано 100 млн рублей, проект парка устроен по подобию города эпохи Московской Руси XV-XVII. Для туристов предусмотрен ночлег разных видов - палатки в "Стоялой Слободе", юрты в "Ставке Тамерлана", номера в сосновых срубах в "Хоромах князя Федора", отдельные домики в "Слободе Дюковке".