Песков: если отравление Навального подтвердится, то будет расследование

"Да, СМИ размещают много информации об этом, мы читаем эту информацию и знаем, что он находится в тяжелом состоянии. Врачи сейчас делают все, что необходимо, в Омске привлечены лучшие врачи", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что, по данным СМИ, омские медики "используют методы телемедицины, проводят консилиумы со специалистами в Москве". "Разумеется, как и любому гражданину нашей страны, мы желаем ему скорейшего выздоровления", - добавил Песков.

Правоохранительные органы проведут расследование в случае, если анализы укажут на отравление Алексея Навального, добавил Песков. "Сначала нам нужно дождаться окончательных анализов, которые помогут врачам определить, что же произошло, что стало причиной этой ситуации, причиной потери сознания [Навальным]. После этого, если имеет место отравление, если будут соответствующие заявления или если иные решения примут правоохранительные органы, тогда будет расследование", - сказал представитель Кремля, подчеркнув, что аналогичный порядок был бы в случае с любым гражданином РФ.

Он не стал комментировать информацию о приезде в омскую больницу, где находится Навальный, большого количества сотрудников разных правоохранительных структур. На вопрос, получает ли президент РФ Владимир Путин доклады о происшествии с Навальным, Песков заметил, что "общая ситуация в рамках сообщений СМИ <...> доступна абсолютно всем, она доступна и главе государства в тех мониторингах [прессы], которые ему готовятся постоянно". Пресс-секретарь главы государства обратил внимание на транспарентность ситуации, так как "врачи регулярно информируют о том, что они делают, в каком состоянии находится пациент".

Отвечая на вопрос, считает ли Кремля ситуацию с Навальным особой в связи с его критическим отношением к руководству страны, Песков подчеркнул, что "у действующей власти много критиков", в том числе среди граждан РФ. "Безусловно, когда что-то угрожает жизни гражданина РФ, то это серьезная ситуация. И врачи, и правоохранительные органы в равной степени серьезно относятся ко всем гражданам", - заключил пресс-секретарь президента.