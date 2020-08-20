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В Кремле рассчитывают на скорейшее выздоровление Трутнева после коронавируса

Вице-премьер заболел в середине августа

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Кремль надеется на скорейшее выздоровление полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе - вице-премьера Юрия Трутнева, заразившегося коронавирусом. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Он переносит коронавирус, - сказал представитель Кремля на вопрос о состоянии здоровья Трутнева. - Он в физическом плане очень сильный человек, мы желаем ему скорейшего выздоровления и надеемся, что скоро он вернется в строй".

В середине августа стало известно о том, что Трутнев заразился коронавирусом. В связи с этим вице-премьер принял решение о продолжении работы в дистанционном формате. В частности, он не смог принять участие в рабочей поездке главы кабмина Михаила Мишустина на Дальний Восток.

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Трутнев, Юрий ПетровичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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