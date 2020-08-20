Изучение подземного льда на месте разлива топлива в Норильске завершилось

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Полевые работы по изучению состояния вечной мерзлоты на месте разлива топлива, произошедшего в мае на ТЭЦ-3 в Норильске, завершились, примерно два месяца потребуется для подготовки выводов. Об этом ТАСС в четверг сообщил заведующий Игарской лабораторией Института мерзлотоведения Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Сергей Сериков.

"Проведены замеры температуры на разных глубинах - от пяти до 15 метров, проведены маршрутные исследования по выявлению криогенных процессов на поверхности и возможного техногенного влияния на них. Выполнена большая кропотливая работа, образцы сейчас доставляются в Якутск, где пройдет лабораторная обработка", - сказал Сериков.

По его словам, ученые провели работу по определению температуры в трех десятках ранее пробуренных скважин. Кроме того, для отряда пробурили три новые скважины.

"Первая скважина была заложена на участке, где относительно не нарушенные условия, она понадобилась нам как фоновая, чтобы делать сравнения. Вторая скважина - в долине ручья, где могут быть последствия после разлива. И третья скважина непосредственно на площадке, метрах в 50 от цистерны, где произошел разлив", - отметил ученый.

Теперь ученым предстоит в течение примерно двух месяцев в лаборатории в Якутске создать картину мерзлотной обстановки в районе ТЭЦ-3 с помощью результатов измерений, ландшафтных наблюдений, информации, полученной при помощи космических снимков. Заключительные выводы о влиянии таяния вечной мерзлоты на аварию будут сделаны вместе с учеными Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, которые ранее проводили геофизическое обследование ТЭЦ, уточнил Сериков.

В конце мая один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащей "дочке" "Норникеля", разрушился из-за проседания опор хранилища. В результате разгерметизации из резервуара вылилось более 21 тыс. тонн нефтепродуктов. Росприроднадзор оценил ущерб экологии примерно в 148 млрд рублей. Однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и намерен ее оспаривать, но подтвердил, что будет ликвидировать последствия аварии за свой счет.

Об экспедиции на Таймыр

Сибирское отделение Российской академии наук впервые за последние годы отправило на Таймыр по приглашению "Норникеля" большую научную экспедицию для масштабного изучения территории. По ее итогам ученые подготовят предложения и рекомендации по наилучшим природосберегающим решениям для деятельности промышленных компаний в арктическом регионе.

Опорными точками экспедиции являются бассейны рек Пясина, Норилка, Амбарная, также будет изучено озеро Пясино. Экспедиция продлится пять месяцев - с июля по ноябрь, в ее состав вошли ученые 14 институтов Сибирского отделения РАН. До конца августа ученые соберут образцы почв, растений и донных осадков, затем начнется работа в лабораториях. Первые итоги работы экспедиции ожидаются в ноябре - декабре 2020 года.