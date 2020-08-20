Уфа примет финал чемпионата WorldSkills Russia в 2021 году

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Финал национального чемпионата WorldSkills Russia в 2021 году примет Уфа, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе союза "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia).

"Столица Республики Башкортостан примет финал национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в 2021 году, а в 2023 году первенство пройдет в Великом Новгороде", - сообщила пресс-служба.

Национальный финал WorldSkills Russia ежегодно проводят в рамках реализации федерального проекта "Молодые профессионалы", входящего в национальный проект "Образование".

"Внедряя мировые стандарты качества, передовые образовательные программы, обеспечивая тесное взаимодействие учащихся с наставниками и мастерами производственного дела и вовлекая их в соревнования, мы видим, как на практике растет престиж рабочих профессий. Уверен, что финал национального чемпионата вновь откроет и подарит стране новые таланты", - привели в пресс-службе слова первого замминистра просвещения РФ Дмитрия Глушко.

По словам генерального директора союза Роберта Уразова, принимать у себя финал национального чемпионата WorldSkills Russia - огромный опыт для региона, когда формируется большая команда профессионалов, экспертное сообщество, появляются важные партнеры, конкурсные площадки застраиваются в соответствии с международными стандартами, все это остается субъекту в качестве наследия. "Организация мероприятия подобного уровня - показатель высокого потенциала региона. Мы уверены, что Республика Башкортостан и Новгородская область справятся на 100 процентов", сообщил он.