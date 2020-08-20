Минпросвещения разработает онлайн-сервис с бесплатными материалами по всем предметам

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 августа. /ТАСС/. Министерство просвещения России занимается разработкой единого государственного онлайн-сервиса, который будет содержать качественные образовательные материалы по всем школьным предметам в соответствии с федеральными стандартами. Об этом в четверг на ростовской областной педагогической конференции работников образования заявил заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк.

"Главная цель сегодня наша в том, чтобы у учителей была возможность использовать на уроках современные качественные образовательные материалы. Что показал период карантина? В России уже разработано большое количество цифровых платформ, но большинство из них - платные сервисы, работающие по-разному, многие из них не защищены, использование сразу нескольких разных платформ требует очень много времени на их адаптацию. Министерство в связи с этим взяло на себя обязательство по созданию единого государственного сервиса, содержащего верифицированный образовательный контент по каждому учебному предмету в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами", - сказал он.

По его словам, преимущество такого сервиса будет состоять в том, что бесплатные образовательные материалы будут выверенными и безопасными. Планируется, что такие материалы будут одобрены экспертами, таким образом, у педагогов появится возможность сочетать традиционное и дистанционное обучение в образовательном процессе.

Басюк отметил, что в ходе дистанционного обучения во время наложенных из-за пандемии ограничений школьники получили уникальные навыки, а также поняли, что процесс обучения может не останавливаться вне стен школы. "Мы все - дети, родители, учителя - с нетерпением ждем возвращения в стены школы, но было бы неправильно не использовать тот колоссальный опыт, который мы накопили в этот период, который нам удалось вынести из этой трудной ситуации. Всем детям пришлось обучаться новым навыкам, которые будут востребованы в жизни, это самодисциплина, самообучение, стрессоустойчивость, умение получать и анализировать информацию из нескольких источников, и другим универсальным компетенциям. Важно также: дети поняли, что можно не прекращать процесс обучения во время длительной болезни, отдыха или по другим причинам", - заключил замминистра.