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Госпитализация Алексея Навального

Состояние Навального удалось стабилизировать

Перевозить его в Москву пока не планируют
Здание больницы, где находится Алексей Навальный Алексей Петров/ТАСС
Описание
Здание больницы, где находится Алексей Навальный
© Алексей Петров/ТАСС

ОМСК, 20 августа. /ТАСС/. Медикам удалось стабилизировать состояние Алексея Навального, сообщил в четверг журналистам заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко. Он заявил, что планов его перевозки в Москву пока нет.

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"В настоящее время проведено несколько телемедицинских консультаций с федеральными центрами, с ведущими экспертами нашей страны, профиль которых позволяет им консультировать данного пациента. Все они считают, что все лечебно-диагностические мероприятия были проведены правильно и в полном объеме. То, что нам удалось его стабилизировать, иметь ту клиническую картину, которая есть, это хороший осторожный прогностический признак <…> планов [перевозить его] нет", - сказал Калиниченко.

В четверг утром пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву, экстренно сел в аэропорту Омска из-за резкого ухудшения самочувствия блогера. Она добавила, что Навальный был без сознания. Его доставили в реанимацию и подключили к ИВЛ. Ярмыш отметила, что Навальный с утра пил только чай. Она предположила, что блогера могли отравить.

По данным медиков омской больницы, Навальный находится в реанимации, получает симптоматическое лечение, точный диагноз устанавливается.

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РоссияГоспитализация Алексея Навального
Госпитализация Алексея Навального
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