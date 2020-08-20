В омском минздраве пояснили, что Навальный находится в естественной коме

ОМСК, 20 августа. /ТАСС/. Госпитализированный в Омске Алексей Навальный находится в состоянии естественной комы, сообщили в четверг в пресс-службе регионального Минздрава.

"В текущий момент пациент находится в состоянии естественной комы, продолжается искусственная вентиляция легких", - говорится в сообщении.

В четверг утром пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву, экстренно сел в аэропорту Омска из-за резкого ухудшения самочувствия Навального. Она добавила, что Навальный был без сознания. Его доставили в реанимацию и подключили к ИВЛ. Ярмыш отметила, что Навальный с утра пил только чай. Она предположила, что его могли отравить.

По данным медиков омской больницы, Навальный находится в реанимации, получает симптоматическое лечение, точный диагноз устанавливается.