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Госпитализация Алексея Навального
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В омском минздраве пояснили, что Навальный находится в естественной коме

Продолжается искусственная вентиляция легких

ОМСК, 20 августа. /ТАСС/. Госпитализированный в Омске Алексей Навальный находится в состоянии естественной комы, сообщили в четверг в пресс-службе регионального Минздрава.

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"В текущий момент пациент находится в состоянии естественной комы, продолжается искусственная вентиляция легких", - говорится в сообщении.

В четверг утром пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву, экстренно сел в аэропорту Омска из-за резкого ухудшения самочувствия Навального. Она добавила, что Навальный был без сознания. Его доставили в реанимацию и подключили к ИВЛ. Ярмыш отметила, что Навальный с утра пил только чай. Она предположила, что его могли отравить.

По данным медиков омской больницы, Навальный находится в реанимации, получает симптоматическое лечение, точный диагноз устанавливается.

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Госпитализация Алексея Навального
Госпитализация Алексея Навального
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