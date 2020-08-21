Опрос: большинство россиян боятся планировать отпуск из-за коронавируса

При этом 42,3% из них опасаются второй волны, 9,9% боятся заболеть в пути.

Более половины россиян - 52,2% - не готовы думать о поездках из-за ситуации с коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные, представленные сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip.

Согласно данным опроса, 30,6% респондентов отметили, что пока сложно планировать путешествие, поскольку интересные для них направления закрыты. 28,1% опрошенных боятся, что отменят рейсы или поезда, а 16,6% переживают за бронь отеля. При этом 21% ответили, что им ничего не мешает планировать отдых.

В этом году в отпуск успели съездить 44% опрошенных, остальные провели лето на даче или дома. При этом 49,4% отдельно отметили, что планируют отправиться в путешествие осенью или зимой, а 21,2% - в следующем году. Пока не определились с планами на отдых 24,4% опрошенных, а 4,9% точно уверены, что никуда не поедут.

Большинство опрошенных, которые планируют путешествия, будут выбирать направления по России - этот вариант выбрали 51,2%. 30,6% респондентов хотели бы поехать за границу, 18,2% пока не определились.

По данным опроса, 66% из тех, кто отправится в отпуск, будут добираться до места назначения на самолете, поезд выбрали 10,1% опрошенных, личный автомобиль - 6,8%, автобус - 2,1%. 15,1% ответили, что тип транспорта для них не имеет значения.

Опрос проходил в мобильном приложении и рассылке OneTwoTrip. В нем приняли участие 1 379 человек.