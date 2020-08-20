Власти Кировской области планируют сделать субботу днем дистанционного обучения в школах

КИРОВ, 20 августа. /ТАСС/. Власти Кировской области планируют реализовать в новом учебном году формат гибридного обучения, когда при шестидневной неделе в субботу занятия будут проходить в дистанционном формате, сообщил в четверг журналистам первый зампред правительства области Дмитрий Курдюмов.

"Обсуждается вопрос так называемого гибридного обучения. Мы считаем, что те практики, которые наработаны по дистанционному обучению, правильно будет реализовать в один из дней: при шестидневке мы введем гибридное обучение в субботу, при пятидневной неделе суббота [предполагается как] резервный день, когда можно будет восполнить пробелы в течение недели и дистанционно получить знания, либо использовать [этот день] для дополнительного образования. Подход гибридного обучения будет реализован с 5 по 11 класс", - сказал Курдюмов, уточнив, что решение о введении гибридного обучения власти будут принимать вместе с педагогическим сообществом.

По словам первого зампреда, учебный год в регионе начнется в очном формате, при этом торжественные линейки в школах 1 сентября пройдут только для учеников первых классов и выпускников, а в вузах и средне-специальных учебных заведениях - для первокурсников. Во всех образовательных организациях откроют дополнительные входы, будет проводиться термометрия, на входах установят дезинфицирующие средства, а в местах массового скопления обучающихся установят обеззараживатели воздуха. Кроме того, в школах организуют комнаты временного пребывания для детей с признаками респираторных заболеваний.

Также, по словам Курдюмова, чтобы минимизировать контакты учеников на переменах, в разных параллелях в этом году занятия будут начинаться в разное время, общего звонка не будет, а за каждым классом закрепят отдельный учебный кабинет. Носить маски будут обязаны сотрудники и студенты вузов, в школах это требование необязательно. Всего, по данным правительства региона, в области начнут работу 1 135 образовательных организаций. В школы пойдут 142,9 тыс. учеников, из них 16,5 тыс. первоклассников.

По состоянию на утро 20 августа в Кировской области выявлено 64 новых случаев заражения с симптомами заболевания, всего за время пандемии зафиксирован 5 941 случай. В инфекционных госпиталях находятся 768 пациентов с коронавирусом, у 462 человек из их числа заболевание протекает с пневмонией, в отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 18 человек. Общее количество выздоровевших после новой коронавирусной инфекции в регионе составляет 5 106 человек.