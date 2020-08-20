Путин выразил соболезнования в связи со смертью академика Бориса Патона

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью главы академии наук Украины Бориса Патона. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Вчера поступили очень печальные известия из Украины, скончался Борис Сергеевич Патон, президент украинской академии наук, академик СССР, автоматически он стал и академиком РАН", - сказал Песков.

Он напомнил, что "Путин встречался с ним ранее, они были знакомы". "Президент глубоко соболезнует в связи с кончиной академика. Патон всегда был сторонником сохранения и развития общего научного пространства, что очень ценил наш президент", - добавил представитель Кремля.

19 августа на 102-м году жизни умер многолетний президент Национальной академии наук Украины (НАНУ) Борис Патон, советский и украинский инженер, академик РАН, дважды Герой Социалистического Труда (1969, 1978 гг.) Одним из первых он исследовал применение сварки и родственных технологий в космосе. Патон - лауреат Сталинской (1950 г.) и Ленинской (1957 г.) премий. Возглавил Национальную академию наук Украины (ранее АН УССР) в 1962 году и с тех пор бессменно руководил ею.