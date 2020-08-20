На Кубани обучение в школах с 1 сентября начнется в очном формате

КРАСНОДАР, 20 августа. /ТАСС/. Обучение в школах Краснодарского края с 1 сентября начнется в очном режиме. В целом, все школы готовы к началу учебного года, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"Все школы Краснодарского края готовы принять детей 1 сентября. Сейчас эпидситуация позволяет нам начать учебный год в очном формате, правда с особыми мерами предосторожности", - приводит пресс-служба слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Уточняется, что все школы региона получили бактерицидные лампы и антисептики. Расписание уроков составлено так, чтобы свести контакты детей к минимуму. За каждым классом будет закреплен свой кабинет, в котором будут проходить уроки по всем предметам, кроме занятий, требующих специального оборудования. Обслуживающий персонал школ должен носить маски. Кроме того, у всех школьников и сотрудников на входе будет измеряться температура. Люди с признаками инфекции будут изолироваться, о каждом таком случае школа будет уведомлять Роспотребнадзор. Если кто-то из учеников заболеет коронавирусной инфекцией, весь его класс будет временно переведен на дистанционное обучение.

Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности, действующий на территории Краснодарского края с 13 марта в связи с пандемией коронавируса, продлили до 3 сентября. Линейки 1 сентября в школах региона пройдут только для учеников 1, 9 и 11 классов при строгом соблюдении норм Роспотребнадзора.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 22,4 млн человек, около 787 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 942 106 случаев заражения, выздоровели 755 513 человек, умерли 16 099. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.