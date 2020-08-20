Анзор Музаев назначен руководителем Рособрнадзора

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки назначен Анзор Музаев, сообщила пресс-служба ведомства в четверг.

"Распоряжением правительства Российской Федерации № 2123-р от 18 августа 2020 года Анзор Музаев назначен руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора). Временное исполнение обязанностей руководителя ведомства было возложено на Анзора Музаева в феврале этого года", - сообщила пресс-служба.

Анзор Музаев родился 8 октября 1974 года в Гудермесе. Получил образование в Чеченском государственном педагогическом институте, имеет ученую степень кандидата технических наук. Работал преподавателем Грозненского государственного нефтяного института, заместителем председателя комитета правительства Чеченской Республики по делам молодежи, ректором Чеченского государственного университета, министром образования и науки Чеченской Республики, замруководителя Рособрнадзора.