Липецкие чиновники при помощи шлема виртуальной реальности овладеют искусством оратора

ЛИПЕЦК, 20 августа. /ТАСС/. Чиновников в Липецкой области будут обучать навыкам публичных выступлений и действий в нештатных ситуациях при помощи шлема виртуальной реальности. Об этом сообщил в четверг журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

Новое оборудование уже поступило в областное управление госслужбы и кадровой работы. "Такой формат становится все более востребованным и распространенным в кадровой сфере",- рассказал Артамонов. По его словам, обучающая программа, рассчитанная на использование очков виртуальной реальности, включает в себя три разных модуля, а именно по темам "Ораторское искусство", "Эмоциональный интеллект" и тестирование методом "DISC". Сотрудник выбирает любой из предложенных курсов и выполняет задания в шлеме, который позволяет работать в виртуальном пространстве, созданном с использованием 3D-моделей и фотореалистичных круговых панорам. "Это дает возможность моделировать различные ситуации, отрабатывать навыки и сценарии",- заметил глава региона.

В пресс-службе обладминистрации пояснили, что внедрение инновационных форматов обучения повысит эффективность профразвития госслужащих. Как ожидается, технологии виртуальной реальности будут применять не только при обучении местных чиновников публичным выступлениям и развитии навыков коммуникаций, но и при проведении собеседований, тестировании, аттестации действующего персонала, отработке действий в нештатных ситуациях. "К госслужащим предъявляются высочайшие требования, для успешной реализации задач по качественному развитию региона и повышению уровня жизни населения необходимы все более компетентные управленцы", - сказал Артамонов.