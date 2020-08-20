Кировская область направит 233 млн рублей на организацию горячего питания младшеклассников

КИРОВ, 20 августа. /ТАСС/. Власти Кировской области планируют направить более 233 млн рублей на организацию в 2020 году горячего питания для учеников 1-4 классов школ региона. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе правительства области.

"Общий объем средств, который планируется направить на организацию бесплатного горячего питания для детей 1-4 классов школ Кировской области, в 2020 году - 233,3 млн рублей, из них средства федерального бюджета - 221,6 млн рублей, средства областного бюджета - 11,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщила ТАСС министр образования региона Ольга Рысева, горячим питанием с 1 сентября обеспечат всех учеников начальных классов Кировской области, это около 60 тыс. человек. Детей обеспечат завтраком или обедом в зависимости от режима обучения. Завтрак должен состоять из закуски, горячего блюда и напитка, обед будет включать закуску, горячее первое, второе блюдо и напиток. В 2021 году, по данным правительства, на эти цели планируют направить более 600 млн рублей, в 2022 - более 628 млн рублей.

По словам первого зампреда правительства области Дмитрия Курдюмова, учебный год в регионе начнется в очном формате, при этом торжественные линейки в школах 1 сентября пройдут только для учеников первых классов и выпускников, а в вузах и средне-специальных учебных заведениях - для первокурсников. Во всех образовательных организациях откроют дополнительные входы, будет проводиться термометрия, на входах установят дезинфицирующие средства, а в местах массового скопления обучающихся установят обеззараживатели воздуха. Кроме того, в школах организуют комнаты временного пребывания для детей с признаками респираторных заболеваний.

Также, по словам Курдюмова, чтобы минимизировать контакты учеников на переменах, в разных параллелях в этом году занятия будут начинаться в разное время, общего звонка не будет, а за каждым классом закрепят отдельный учебный кабинет. Носить маски будут обязаны сотрудники и студенты вузов, в школах это требование необязательно. Всего, по данным правительства региона, в области начнут работу 1135 образовательных организаций. В школы пойдут 142,9 тыс. учеников, из них 16,5 тыс. первоклассников.

По состоянию на утро 20 августа в Кировской области выявлено 64 новых случаев заражения с симптомами заболевания, всего за время пандемии зафиксирован 5941 случай. В инфекционных госпиталях находятся 768 пациентов с коронавирусом, у 462 человек из их числа заболевание протекает с пневмонией, в отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 18 человек. Общее количество выздоровевших после новой коронавирусной инфекции в регионе составляет 5106 человек.