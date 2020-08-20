Суд оштрафовал жестоко обращавшуюся с детьми экс-сотрудницу приюта в Уфе

ТАСС, 20 августа. Суд признал бывшую сотрудницу социального приюта в Уфе виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей и оштрафовал ее. Об этом в четверг сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Башкирии.

"Суд, изучив собранные следствием доказательства, признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 8 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В мае текущего года воспитательница младшей группы спровоцировала четырехлетнюю девочку ударить трехлетнего мальчика. Все происходящее девушка записала на мобильный телефон и разместила в соцсети.

Кроме того, обвиняемая заклеила девятилетней девочке рот скотчем, ударила ее линейкой по рукам, а также угрожала ребенку удлинителем. При этом воспитательница громко кричала на ребенка и нецензурно выражалась. Как уточнили в пресс-службе ведомства, обвиняемая признала вину в совершенном преступлении и раскаялась.

В ходе расследования установлено, что девушку приняли на работу без соответствующего образования, ее не должны были допускать к работе с детьми. Обвиняемую уволили за аморальный поступок, директор соцприюта был уволен по собственному желанию. Специалисты центра психолого-педагогической медицинской и социальной помощи "Семья" оказали потерпевшим детям психологическую помощь.