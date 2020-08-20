Кремль уточнит, как развивается история с воспитанником детдома, обратившимся к Путину

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал уточнить, как развивается история с воспитанником детского дома, который ранее обращался к главе государства Владимиру Путину с просьбой передать его на воспитание бабушке.

Таким образом представитель Кремля в четверг ответил на просьбу прокомментировать сообщения СМИ, что мальчик по-прежнему редко может видеться с бабушкой.

"Мы уточним обязательно", - сказал Песков, отметив, что навскидку он не может сказать, что происходит сейчас вокруг этого мальчика.

В феврале Путин во время посещения нового московского парка развлечений "Остров мечты" пообщался с детьми, в том числе с воспитанником детдома, который рассказал президенту о своей бабушке и попросил помочь попасть к ней. Тогда в столичном департаменте труда и соцзащиты населения сообщали, что женщине помогут оформить опеку над ребенком. Позднее в СМИ появилась информация, что мальчик якобы был переведен в другой детский дом и не общается с родственницей. В пресс-службе департамента эту информацию опровергли, сообщив, что ребенок сейчас находится у дяди на гостевом режиме и ездит к бабушке.