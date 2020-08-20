Песков: ограничения для прокуроров на публикации в интернете не будут поражением в правах

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Возможные ограничения для прокуроров на публикации мнений в интернете нельзя будет трактовать как поражение в правах. Такое мнение высказал в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как ранее сообщали СМИ, генпрокуратура опубликовала проект приказа, согласно которому прокурорам запрещается публиковать в интернете личные высказывания, суждения и оценки органов власти и их руководства, а также данные, которые указывают на должностной статус прокурора.

Представитель Кремля в беседе с журналистам отметил, что не знает о сути этого проекта приказа, но подчеркнул, что такой внутриведомственный документ имеет право на существование.

"Существует целый ряд ограничений для государственных служащих и, вполне может быть, для прокуроров тоже, которые, конечно же, нельзя трактовать как поражение в правах. Но ограничения в правах имеют место", - сказал Песков.