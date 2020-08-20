Минтруд обсуждает создание социального казначейства как базы для оказания мер поддержки

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Минтруд РФ обсуждает создание социального казначейства как единой технологической платформы для оказания мер социальной поддержки на всех уровнях государственной власти. Об этом в четверг заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на встрече президента РФ Владимира Путина с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва

"Сейчас мы уже обсуждаем социальное казначейство как единую технологическую платформу для простого оказания мер социальной поддержки на всех уровнях государственной власти - муниципальной, субъектов РФ. И это действительно нам во многом помогает нам в нашей трудовой деятельности", - сказал он.

Котяков отметил, что благодаря цифровым технологиям в течение нескольких дней россиянам были направлены выплаты без дополнительных справок.

"Я, наверное, не совру, что в начале года, когда я пришел в министерство труда, мы с коллегами спорили о внедрении даже каких-то обыденных, простых технологий для того, чтобы внедрить их в нашу повседневную работу. Но буквально уже в июле благодаря современным цифровым решениям мы смогли в течение нескольких дней выплачивать миллионы выплат для наших граждан, даже без сбора дополнительных справок, заявлений и так далее", - подчеркнул глава Минтруда.

Ранее сообщалось, что создание "социального казначейства" было включено в проект общенационального плана действий по восстановлению экономики. Впервые принципы социального казначейства были отработаны при начислении единовременных выплат на детей в размере 10 тыс. рублей.