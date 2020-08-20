Петербург проведет осенью туристический форум с участием 30 регионов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Форум Saint Petersburg Travel Hub пройдет в Петербурге 11 ноября, его посетят участники из 30 регионов России. Предполагается, что мероприятие пройдет в очном формате, но в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса организаторы готовы провести форум онлайн, рассказал на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС председатель Комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

"Мы 11 ноября этого года будем проводить Saint Petersburg Travel Hub, наш туристский форум <…>. У нас уже более 30 регионов заявилось к участию <…> Мы надеемся на офлайн, мы надеемся на международное участие, а так, конечно, мы готовы к любому сценарию", - сказал он.

Форум пройдет при поддержке Ростуризма. По словам Корнеева, если ситуация с угрозой распространения коронавируса будет стабильна, мероприятие смогут посетить иностранные участники Санкт-Петербургского международного культурного форума, который начнется 12 ноября.

Среди тем туристического форума уже заявлена тема улучшения маршрутов Серебряного ожерелья России, а также водный туризм.

Форум Saint Petersburg Travel Hub в 2019 году посетили участники из 32 регионов России, он проходил на одной площадке с 23-й сессией Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО). Российские регионы представили на выставочных стендах свой экономический потенциал, туристические возможности и культурные традиции. Объединенные стенды сформировали регионы Дальневосточного федерального округа, Северного Кавказа и Северо-Западного федерального округа.