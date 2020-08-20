Медики Кубани получили выплаты на 2 млрд рублей за работу с пациентами с коронавирусом

КРАСНОДАР, 20 августа. /ТАСС/. Врачи, работающие с зараженными коронавирусом в Краснодарском крае, с марта получили почти 20 тыс. надбавок на общую сумму 1,9 млрд рублей. Всего на эти цели предусмотрено около 2,3 млрд рублей, следующие выплаты медики получат в сентябре, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

В апреле президент РФ предложил установить специальную федеральную выплату медицинским работникам, которые работают с зараженными коронавирусом.

"На сегодняшний день почти 20 тысяч медработников региона получили стимулирующие доплаты за работу с пациентами, которых обследуют и лечат от коронавируса. Сумма из федерального и краевого бюджетов составила 1,9 млрд рублей. Всего предусмотрено 2,3 млрд рублей. Следующие выплаты медики получат в сентябре", - говорится в сообщении.

Уточняется, что стимулирующие выплаты от 10 до 80 тысяч рублей получают врачи, средний и младший медперсонал, работающие с больными в стационарах, госпиталях, поликлиниках, а также фельдшеры и водители скорой помощи, обслуживающий персонал "красной зоны".

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отмечал, что начисление выплат медикам находится на особом контроле.