Режим самоизоляции для пожилых людей в Подмосковье отменят с 24 августа

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, отменяется в Подмосковье с 24 августа. Соответствующее распоряжение главы региона Андрея Воробьева опубликовано в четверг на портале областного правительства.

В регионе по-прежнему действует требование соблюдения социальной дистанции и ношения масок в общественных местах.

Также в документе поясняется, что работа вузов и образовательных организаций профессионального образования будет осуществляться в регионе с соблюдением методических рекомендаций главного санитарного врача РФ.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса действует в Подмосковье с 13 марта, в результате чего был введен ряд ограничений. Однако в мае их начали постепенно снимать - были открыты парки, многофункциональные центры, магазины площадью до 400 кв. м с отдельным входом, строительные гипермаркеты, автокинотеатры, библиотеки, парикмахерские, салоны красоты и бани. С 12 июня в регионе возобновили свою деятельность летние веранды в кафе и ресторанах. С 15 июня открылись автошколы, стоматологические поликлиники, фотоателье. С 1 июля заработали спортивные организации, в том числе фитнес-центры. Согласно постановлению губернатора Московской области, с 15 июля в регионе начали работу стационарные организации отдыха детей, открыты летние кинотеатры в парках, доступны пляжи и аттракционы. Также в полном объеме возобновлена работа ресторанов и кафе.

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