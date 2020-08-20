Россия на следующей неделе начнет пострегистрационные испытания вакцины "Спутник V"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Пострегистрационные клинические исследования первой российской вакцины от коронавируса, получившей название "Спутник V", начнутся на следующей неделе. В них примут участие более 40 тыс. человек, сообщил журналистам в четверг глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Начиная со следующей недели мы начнем пострегистрационные клинические исследования российской вакцины, которые будут включать более 40 тыс. человек. Этот этап клинических исследований будет происходить в полном соответствии с международными стандартами. Это будет пострегистрационное рандомизированное, слепое, плацебо-контролируемое клиническое исследование", - сказал Дмитриев.
Он отметил, что Россия привлекла крупные западные организации для консультаций по проведению этих исследований с тем, чтобы они полностью соответствовали международным стандартам.
Глава РФПИ также сообщил, что вакцинация российских медиков от коронавируса начнется на следующей неделе, параллельно с пострегистрационными исследованиями.
"Параллельно с началом пострегистрационных клинических исследований будет проводиться вакцинация групп высокой степени риска - медработников. Те люди, которые будут получать вакцину, будут проходить соответствующий мониторинг для надлежащего соблюдения всех процедур. После регистрации вакцинация уже может начинаться и во многом она будет проходить в РФ", - заявил Дмитриев.
Он уточнил, что вакцинация групп риска, как и населения в целом, будет добровольной.
По словам Дмитриева, клинические исследования "Спутник V" в других странах начнутся в конце августа - начале сентября.
"Непосредственно после начала регистрации клинических исследований вакцины в РФ мы начнем исследования, какие-то в конце августа, какие-то в начале сентября, в ОАЭ, Саудовской Аравии, Филиппинах, а также Индии или Бразилии", - сказал Дмитриев.