Россия на следующей неделе начнет пострегистрационные испытания вакцины "Спутник V"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Пострегистрационные клинические исследования первой российской вакцины от коронавируса, получившей название "Спутник V", начнутся на следующей неделе. В них примут участие более 40 тыс. человек, сообщил журналистам в четверг глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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"Начиная со следующей недели мы начнем пострегистрационные клинические исследования российской вакцины, которые будут включать более 40 тыс. человек. Этот этап клинических исследований будет происходить в полном соответствии с международными стандартами. Это будет пострегистрационное рандомизированное, слепое, плацебо-контролируемое клиническое исследование", - сказал Дмитриев.

Он отметил, что Россия привлекла крупные западные организации для консультаций по проведению этих исследований с тем, чтобы они полностью соответствовали международным стандартам.

Глава РФПИ также сообщил, что вакцинация российских медиков от коронавируса начнется на следующей неделе, параллельно с пострегистрационными исследованиями.

"Параллельно с началом пострегистрационных клинических исследований будет проводиться вакцинация групп высокой степени риска - медработников. Те люди, которые будут получать вакцину, будут проходить соответствующий мониторинг для надлежащего соблюдения всех процедур. После регистрации вакцинация уже может начинаться и во многом она будет проходить в РФ", - заявил Дмитриев.

Он уточнил, что вакцинация групп риска, как и населения в целом, будет добровольной.

По словам Дмитриева, клинические исследования "Спутник V" в других странах начнутся в конце августа - начале сентября.

"Непосредственно после начала регистрации клинических исследований вакцины в РФ мы начнем исследования, какие-то в конце августа, какие-то в начале сентября, в ОАЭ, Саудовской Аравии, Филиппинах, а также Индии или Бразилии", - сказал Дмитриев.