Поставка вакцины "Спутник V" за рубеж может начаться в ноябре - декабре

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на внешние рынки могут начаться в ноябре - декабре 2020 года, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в рамках пресс-конференции в режиме онлайн.

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"Исходя из тех производственных мощностей, куда мы инвестируем, не только на территории России, но и в других странах, мы можем начать поставлять вакцину на внешние рынки в ноябре - декабре этого года", - рассказал он.

Поставки в Африку

РФПИ обсуждает поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Египет и другие страны Африки, сообщил Дмитриев.

"Египет - это перспективно важная страна, и мы сейчас работаем со многими странами на Ближнем Востоке, обсуждая, в том числе, поставки в Египет и в другие ключевые страны Африки", - рассказал он.

Интерес к вакцине

Большинство зарубежных стран проявляют интерес к российской вакцине от коронавируса "Спутник V", несмотря на информационную войну против нее, заявил Кирилл Дмитриев.

"Мы видим, что ряд стран ведут информационную войну против российской вакцины, тем не менее большинство стран хотят узнать факты о российской вакцине и, соответственно, хотят понять, как она работает и какая информация есть", - сказал он.

Дмитриев также призвал не политизировать ситуацию вокруг вакцины, "потому что должно быть много вакцин: чем больше, тем лучше для человечества".

"Мы видим от многих стран все больший интерес понять технологию. По мере того как различные страны будут понимать, как работает российская вакцина, к ней будет больший интерес", - добавил глава фонда.

Ранее РФПИ и институт Гамалеи создали ресурс для распространения актуальной информации о вакцине "Спутник V" и "для борьбы с кампанией дезинформации, развернутой в ряде международных СМИ". Дмитриев также заявлял, что в мире идут "скоординированные и тщательно подготовленные информационные атаки на российскую вакцину". Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко называл зарубежную критику вакцины безосновательной и связывал ее с тем, что иностранные специалисты чувствуют "конкурентные преимущества российского препарата".