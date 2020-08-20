Группа специалистов Роспотребнадзора может вскоре посетить Узбекистан

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Группа специалистов Роспотребнадзора может в ближайшее время посетить Узбекистан для консультирования узбекистанских партнеров по вопросам организации мероприятий в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Запланирован приезд группы специалистов Роспотребнадзора для консультирования узбекистанских партнеров по вопросам организации противоэпидемических мероприятий. Мы предполагаем, что этот приезд состоится в ближайшее время и надеемся, что предпринимаемые совместно с нашими друзьями меры позволят качественно улучшить эпидемиологическую ситуацию в Узбекистане", - сказала она.

Дипломат отметила, что для помощи Узбекистану в борьбе с пандемией российской стороной на безвозмездной основе в период с марта по июль было передано более тысячи тест-систем российского производства для диагностики коронавирусной инфекции. "По линии Минздрава и Роспотребнадзора проводятся видеоконференции с узбекистанскими специалистами в области санитарно-эпидемического благополучия населения по вопросам, связанным с распространением коронавирусной инфекции", - добавила она.

Официальный представитель МИД также отметила, что "по просьбе партнеров 16 августа в Ташкент была направлена бригада российских врачей - 38 человек". "В нее вошли анестезиологи, реаниматологи, пульмонологи, инфекционисты, кардиологи, врачи общей практики из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Татарстана. В течение месяца они будут оказывать практическую и методическую помощь узбекистанским коллегам в лечении пациентов с COVID-19 в клиниках Ташкента, Ташкентской, Самаркандской, Бухарской, Хорезмской, Джизакской и других областей", - добавила дипломат.

В четверг в пресс-службе Минздрава Узбекистана сообщили, что число случаев заражения коронавирусом в республике превысило 37 тыс.