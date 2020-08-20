Молодежный экологический форум "Экосистема" пройдет в Вологде весной 2021 года

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Власти Вологодской области совместно с Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) в конце весны 2021 года проведут молодежный экологический форум "Экосистема". Участие в нем примут ребята со всей страны, а также эксперты федерального уровня, об этом в четверг сообщил журналистам советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Антон Тицкий.

"Мы планируем этот форум проводить в конце весны следующего года. Сюда приедут ребята со всей страны, федеральные спикеры, люди, которые имеют большой опыт работы с экологическими проектами, проблемами. Мы будем разбирать положительные примеры, которые будем транслировать и в Вологодской области, и по всей стране. Площадка, где будут формироваться экологические смыслы, где мы будем рассматривать положительный опыт реализации молодежных экологических проектов и распространять на территорию всей страны", - сказал Тицкий.

По словам вице-губернатора Вологодской области Евгения Богомазова, Вологодская область станет местом для проведения всероссийского экологического молодежного форума в связи с тем, что регион "абсолютно выполняет" показатели национального проекта "Экология".

"Мы имеем хорошее развитое гражданское общество. Активную позицию занимает наша Общественная палата области, наши активисты НКО (некоммерческих организаций) представляют большое количество проектов, в том числе экологических. Правительство Вологодской области также поддерживает НКО, каждый год распределяется 30 млн рублей на различного рода проекты, в том числе и экологические. Мы надеемся, что запланированный форум на май следующего года может стать на территории Вологодской области постоянным, ежегодным", - пояснил Богомазов.

По данным пресс-службы правительства Вологодской области, участниками форума станут активисты в области экологии, победители экологических конкурсов, руководители НКО, которые реализуют проекты экологической направленности, обладатели грантов на экологические проекты, специалисты в сфере охраны окружающей среды.