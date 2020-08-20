Эксперты заявили о высоком уровне подготовки российских волонтеров

ТАСС, 20 августа. Пандемия коронавируса стала проверкой для волонтеров России на готовность оперативно оказывать помощь людям в сложных ситуациях. В результате доверие к добровольцам в стране поднялось до почти максимального уровня, сообщил в четверг председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

"Очень сложное время было для каждого из нас, для страны, и особенно для волонтерского сообщества. Фактически это был тест на то, готовы ли мы в самые сложные моменты действительно быстро реагировать и помогать людям <…>. Доверие к волонтерам поднялось до процента какого-то космического, такого нет ни в одной стране - 94% россиян сказали, что они считают деятельность волонтеров полезной и доверяют им. Абсолютное доверие, это позволяет правильную атмосферу в стране формировать", - сказал он во время онлайн-встречи с участниками Северо-Кавказского молодежного форума "Машук".

Он отметил, что волонтерами в настоящее время себя считают порядка 15% россиян, в 2013 году этот показатель был на уровне 3%. В ходе социологического исследования больше половины опрошенных жителей страны ответили, что готовы стать добровольцами в период пандемии.

"Если говорить про Северный Кавказ - там очень часто можно встретить людей, которые не считают себя волонтерами, но делают все точно такое же, или даже больше. Культура взаимопомощи крепче, чем в центральной части России или где-либо еще, это складывалось веками", - отметил Метелев.

Ассоциация волонтерских центров была создана в 2014 году по инициативе президента РФ и сейчас является крупнейшей волонтерской организацией в России. На сайте ассоциации сообщается, что она объединяет 83 региона и более тысячи организаций. Ассоциация становилась оператором волонтерских корпусов более сотни крупнейших событий, среди которых - Всемирный фестиваль молодежи и студентов, Чемпионат мира по футболу и Кубок Конфедераций, мировые первенства по различным видам спорта.

XI Северо-Кавказский молодежный онлайн-форум "Машук-2020" проходит с 10 по 26 августа. Лучшие участники по итогам первых смен попадут на четвертую, очную, смену, которая запланирована на сентябрь 2020 года.