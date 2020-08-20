Тамбовским первоклассникам сохранят очное обучение при второй волне коронавируса

МИЧУРИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Учеников первых классов тамбовских школ намерены оставить на очном обучении в случае второй волны коронавируса, которая может наступить осенью. Об этом журналистам в четверг сообщила вице-губернатор Тамбовской области Наталия Астафьева.

"Разумеется, есть риск того, что детей придется снова перевести на дистанционное обучение, если начнется вторая волна пандемии, его никто не отменял. И в этом смысле вопрос с первоклашками является для нас самой больной темой, им и их родителям будет в этом случае тяжелее всего. Поэтому, думаю, что первые классы мы закрывать не станем, они вполне смогут учиться в очном режиме, учитывая, что кроме них в школе других детей не будет", - сказала Астафьева перед началом педагогической конференции в Мичуринске.

По словам главы управления образования и науки региона Татьяны Котельниковой, в настоящий момент все школы области готовы начать новый учебный год в обычном режиме, но с соблюдением всех эпидемиологических норм. Так, например, в крупных школах Тамбова для максимального разобщения детей введут так называемую полусмену, которая будет начинаться в 10 часов утра. "Планируется также за каждым классом закрепить свой кабинет, физкультуру, если позволит погода, будет рекомендовано проводить на свежем воздухе, а на входе утром всем будут мерить температуру", - сообщила глава ведомства.

В новом учебном году в Тамбовской области за парты сядут около 96 тыс. учеников, из них 10 тыс. первоклассников, всего в области - 433 школы.

В Тамбовской области в настоящий момент зарегистрировано 6 499 случаев новой коронавирусной инфекции, 22 из которых за минувшие сутки. Выздоровели 5 724 человека, умерли 44.