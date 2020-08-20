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Пандемия COVID-19

Названы побочные эффекты вакцины "Спутник V"

Согласно инструкции к препарату, может наблюдаться озноб, повышенная температура, головная боль, а также снижение аппетита и увеличение лимфоузлов
Описание
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Основными побочными эффектами, которые могут возникнуть после введения вакцины против коронавируса "Спутник V", могут стать озноб, повышенная температура, головная боль, а также снижение аппетита и увеличение лимфоузлов. Такие данные следуют из инструкции к препарату.

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"Нежелательные явления, характерные для применения вакцины, выявленные в рамках клинических исследований, а также исследований других вакцин на основе аналогичной технологической платформы, бывают преимущественно легкой или средней степени выраженности, могут развиваться в первые-вторые сутки после вакцинации и разрешаются в течение трех последующих дней. Чаще других могут развиваться кратковременные общие (непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью) и местные (болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность) реакции", - говорится в инструкции.

Реже отмечаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда - увеличение регионарных лимфоузлов. У некоторых пациентов возможно развитие аллергических реакций. При этом, ранее заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ по научной работе, член-корреспондент РАН Денис Логунов сообщил, что у добровольцев после проведения клинических испытаний вакцины "Спутник V" не был выявлен ни один серьезный побочный эффект.

Основными противопоказаниями являются гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, беременность и период грудного вскармливания, а также возраст до 18 лет в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Названы основные противопоказания к применению вакцины "Спутник V"
Речь идет о гиперчувствительности к компонентам вакцины, тяжелых аллергических реакциях, беременности и возрасте до 18 лет
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