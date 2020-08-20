Названы основные противопоказания к применению вакцины "Спутник V"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Основными противопоказаниями к введению вакцины против коронавируса "Спутник V" являются: гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, беременность и период грудного вскармливания и возраст до 18 лет в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности. Такие данные следуют из инструкции к препарату.

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"[Лицам с] острыми инфекционными и неинфекционными заболеваниями, обострением хронических заболеваний вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых [формах] ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры", - сказано в инструкции к препарату.

С осторожностью следует вакцинироваться лицам с хроническими заболеваниями печени и почек, выраженными нарушениями функции эндокринной системы (сахарный диабет), тяжелыми заболеваниями системы кроветворения, эпилепсии, а также при инсультах и других заболеваниях центральной нервной системы, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, первичных и вторичных иммунодефицитах, аутоиммунных заболеваниях, заболеваниях легких, астме. Также осторожным следует быть пациентам с диабетом и метаболическим синдромом, с аллергическими реакциями и экземой.

Согласно инструкции, срок годности вакцинного препарата составляет шесть месяцев. Вакцинация должна проводиться только квалифицированным медицинским персоналом и в местах, оснащенных средствами противошоковой терапии. Врач должен осмотреть пациента перед процедурой, а также измерить температуру. После введения препарата гражданин должен еще в течение получаса находится под наблюдением медперсонала. Отмечается также, что риск передозировки "крайне низок" ввиду использования ее только в лечебно-профилактических учреждениях.

Основными побочными эффектами, которые могут возникнуть после введения вакцины, могут стать озноб, повышенная температура, головная боль, а также снижение аппетита и увеличение лимфоузлов. Вакцина предусмотрена для граждан в возрасте 18-60 лет.