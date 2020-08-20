Адресную помощь в период пандемии получили почти 3,5 млн россиян

ТАСС, 20 августа. Волонтеры оказали адресную помощь 3 млн 480 тыс. россиян в период пандемии в рамках акции "Мы вместе". В стране были розданы почти 1,5 млн благотворительных продуктовых наборов, сообщил в четверг председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев во время онлайн-встречи с участниками Северо-Кавказского молодежного форума "Машук".

"Нам удалось, это самая главная ценность, адресно помочь людям - 3 млн 480 тыс. человек. Это заслуга всей страны, всех ребят, в том числе тех, кто присутствует здесь онлайн, огромного количества организаций. Адресная помощь подразумевает, что мы приходили к квартире, приносили продукты. Почти 1,5 млн благотворительных продуктовых наборов мы собрали благодаря пожертвованиям", - сказал он.

По словам Метелева, акция объединила всю страну. Волонтерские штабы развернули в каждом регионе, к проекту присоединились 119 тыс. добровольцев. "Принято считать, что в первую очередь люди молодые идут в волонтеры, здесь шли люди совершенно разные. <...> Кто-то давал продукты, машины, склады, телефоны, салфетки, кто-то воду грузил", - отметил председатель совета ассоциации.

С момента запуска акции волонтеры передали в различные организации почти 24 млн средств индивидуальной зашиты, помогли в возвращении россиян из-за рубежа, оказали благотворительную помощь приютам для животных, организовали сбор донорской крови в условиях действовавших ограничений. "Акция продолжается до сих пор в 40 регионах, потому что эпидемиологическая ситуация разная по стране. Как гражданское общество мы сделали очень серьезный шаг вперед", - пояснил Метелев.

Акция "Мы вместе" началась 21 марта, ее организаторами выступили платформа dobro.ru, ОНФ и ряд волонтерских организаций. Она направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса.

XI Северо-Кавказский молодежный онлайн-форум "Машук-2020" проходит с 10 по 26 августа. Лучшие участники по итогам первых смен попадут на четвертую, очную, смену, которая запланирована на сентябрь 2020 года.