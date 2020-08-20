В Италии число новых случаев заражения коронавирусом за сутки достигло 845

РИМ, 20 августа. /ТАСС/. Число новых случаев инфицирования коронавирусом в Италии за сутки достигло рекордных за месяцы после карантина 845. Такие данные распространило в четверг министерство здравоохранения республики.

Днем ранее было зарегистрировано 642 случая. В трех областях, включая столичную Лацио, суточный прирост превысил 100 случаев. Общее число заразившихся с начала пандемии - 256 118, из них 35 418 умерли от последствий коронавирусной инфекции, в том числе шестеро за последние сутки.

При этом на фоне роста эпидемиологической кривой число госпитализаций увеличивается гораздо более сдержанными темпами. Так, в больницу за сутки попало менее 20 пациентов с коронавирусом, в отделения интенсивной терапии - 2. В больницах проходят лечение менее 1 тыс. человек, в реанимации находятся менее 100.

Итальянские компетентные службы проводят анализы почти во всех аэропортах, тестируя возвращающихся с отдыха в Хорватии, Греции, Испании и на Мальте. Специалисты указывают на снижение среднего возраста инфицированных более чем на 20 лет - с 60 до менее 40 лет. У многих молодых людей заболевание протекает без симптомов. Тем не менее распространение коронавируса грозит началу учебного года, а также проведению региональных и муниципальных выборов, назначенных на 20-21 сентября. Представители властей заверяют, что новый общенациональный карантин вводиться не будет. Ранее в Италии действовал строгий режим самоизоляции населения с 10 марта по 18 мая.