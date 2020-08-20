В Северной Осетии вакцинацией от гриппа планируется охватить 60% населения

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 августа. /ТАСС/. Не менее 60% населения Северной Осетии планируют привить от гриппа в 2020 году. Как сообщила ТАСС в четверг заместитель руководителя управления Роспотребнадзора региона Зарема Каболова, кампания пройдет с сентября до конца октября.

"В этом году мы планируем охватить не менее 60% населения и 70% населения, входящих в группу риска. Будут в первую очередь прививать медработников, работников транспорта, сферы ЖКХ, образовательных учреждений, детей с шести месяцев, а также пожилых с хроническими заболеваниями, школьников, беременных, призывников", - сказала Каболова.

В настоящее время уже составлен план вакцинирования. Всего планируется привить 335 тысяч человек, в прошлом году процедуру прошли 330 тысяч.

Вакцина в республику поступит в конце августа, она будет поливалентной, то есть включать несколько штаммов вируса гриппа.

По словам Каболовой, в предыдущие годы многие работодатели проводили вакцинацию своих сотрудников за счет личных средств. Управление Роспотребнадзора по республике обратилось к ним с просьбой и в этом году также провести прививочную кампанию, чтобы было охвачено как можно больше населения региона.