Перенесшие коронавирусную инфекцию петербуржцы получат путевки в санатории

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Жители Санкт-Петербурга, которые перенесли заражение коронавирусом, смогут получить путевки в санатории на территории города. Показания для лечения определят в стационаре, где пациент проходил лечение, сообщили в четверг в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

"Петербуржцы, перенесшие пневмонию, в том числе коронавирусную, смогут получить путевки на санаторно-курортное лечение в один из санаториев на территории города. На эти цели из бюджета Санкт-Петербурга выделено 7 075 258,96 рубля. Одному пациенту будет предоставлен курс лечения длительностью 14 дней", - говорится в сообщении.

В комитете пояснили, что пациент сможет рассчитывать на размещение в двухместном номере со всеми удобствами, лечебное питание и оказание медицинской помощи. Направлять в санаторий будут сразу после завершения стационарного лечения. Показания для направления на долечивание определит врачебная комиссии стационара, в котором пациент проходил лечение, "при отсутствии противопоказаний, стабильном клиническом состоянии пациента и наличии реабилитационного потенциала".

"Таким образом, не всем пациентам, перенесшим пневмонию, в том числе вызванную вирусом COVID-19, может быть показано раннее долечивание в условиях санатория. Среди обязательных требований - отрицательный мазок на коронавирус", - добавили в комитете.

В пресс-службе вице-губернатора города Олега Эргашева в четверг также сообщили, что уже более 1,5 тыс. жителей города, перенесших коронавирус, прошли курс реабилитации в медицинских учреждениях. В программу входит курс физиотерапии, магнито- и лазеротерапия, занятия лечебной гимнастикой и водные процедуры.

По последним данным, в Петербурге выявили 34 647 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения 24 876 человек, умерли 2 308.