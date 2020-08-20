Программа развития гражданского общества появится во всех ульяновских муниципалитетах

УЛЬЯНОВСК, 20 августа. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил разработать программу развития гражданского общества во всех муниципальных образованиях региона. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"Должна быть разработана программа развития гражданского общества на территории каждого муниципального образования региона. По аналогии с региональным Домом прав человека необходимо рассмотреть возможность создания таких учреждений в районах области для системного развития гражданского общества на местах и выполнения правозащитной функции", - приводят в сообщении слова Морозова.

Губернатор уточнил, что в 2021 году должна быть выстроена принципиально новая модель работы общественной палаты региона с гражданами. "Жителей волнуют конкретные проблемы, от решения которых зависит качество их жизни. Выявлять такие проблемы и находить оптимальные пути решения нам помогают проекты общественной палаты "Тема недели", #Чтонетак. В условиях современных реалий мы должны взять курс на цифровую трансформацию палаты", - процитировали губернатора в пресс-службе правительства региона.

По словам председателя комиссии палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и цифровой трансформации Ирины Колотковой, после ряда консультаций с Центром управления регионом (ЦУР) достигнуты договоренности о том, что на официальном сайте общественной палаты региона будет размещена виджет-платформа обратной связи. "Это существенно упростит и повысит качество работы с обращениями граждан, позволит нам контролировать ответы органов исполнительной власти через портал "Госуслуг". Кроме того, мы направили предложение в ЦУР о расширении классификации обращений вопросами развития гражданского общества и грантовой поддержки", - приводят слова Колотковой в сообщении.

Руководитель Центра управления регионом Валерий Костин отметил, что общественная палата Ульяновской области первая в России внедряет цифровую платформу обратной связи. Он уточнил, что виджет обратной связи на сайте общественной палаты позволит ульяновцам направлять свои обращения онлайн при помощи своего личного кабинета на портале Госуслуг. После отправки сообщения оно поступит к координатору проекта, а затем к исполнителю. Ответ будет отправляться гражданам в личном кабинете на Госуслугах, а также на указанную электронную почту.