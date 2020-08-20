Калининград планирует начать компенсировать часть затрат на строительство отелей

КАЛИНИНГРАД, 20 августа. /ТАСС/. Власти Калининградской области с 2021 года планируют внедрить программу компенсации части затрат бизнеса, либо субсидирование процентной ставки по кредитам на строительство отелей и кемпингов на территории региона. Об этом сообщил журналистам в четверг губернатор области Антон Алиханов, обратив внимание на дефицит мест в отелях области в летнем сезоне текущего года.

"Мы, на самом деле, со следующего года планируем даже ввести программу компенсации капитальных затрат или субсидирования процентных ставок по кредитам для тех, кто будет строить отельную инфраструктуру, кемпинговую инфраструктуру", - сказал Алиханов, добавив, что региону нужно наращивать количество отелей высокого класса, которые будут востребованы приезжими.

Губернатор обратил внимание на высокую загрузку организованных мест размещения туристов в летнем сезоне 2020 года и "страшный дефицит мест" в отелях. И отметил, что область пока не готова к резкому скачку потока туристов. В текущем году аэропорт Храброво планирует обслужить порядка 2,2 млн пассажиров. Потенциально аэропорт может обслужить порядка 5 млн пассажиров в год, с учетом иностранцев, которые смогут прилетать в область после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

"Если завтра к нам прилетит не 2 млн 200 тыс. человек, а все 5 млн... они не отдохнут, то есть это будет не то впечатление, которые нужно получать от Калининградской области - там, от Зеленоградска, от побережья, от востока [области] неважно", - сказал Алиханов, подчеркнув, что области необходимо поступательно развивать инфраструктуру, готовясь к росту количества гостей.

Ранее министр культуры и туризма области Андрей Ермак сообщал, что уже в начале июля процент бронирования отелей в области достиг 90-98%. Перед началом летнего сезона, который открылся после 27 июня, поток туристов в регион на лето прогнозировался на уровне 300 тыс. человек. В целом, по предварительным прогнозам Министерства культуры и туризма области, турпоток в регион по итогу 2020 года не превысит 900 тыс. человек, тогда как в 2019 году в области побывали 1740 тыс. человек.