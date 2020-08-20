Ливни и смерчи прогнозируют на Черноморском побережье Кубани

СОЧИ, 20 августа. /ТАСС/. Усиление ветра и ливни ожидаются на территории Краснодарского края. На Черноморском побережье региона возможно формирование смерчей и подъем уровня воды в реках, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Сочи в четверг.

"С 20 по 22 августа местами синоптики прогнозируют в регионе сильный дождь и грозу со шквалистым усилением ветра до 22 м/с. Возможен подъем уровня воды в реках, местами с превышением неблагоприятных отметок, а также формирование смерчей над морем на участке от Анапы до Магри", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, ранее метеорологи информировали о возможной непогоде в предгорье и горной зоне Сочи.

В связи с ухудшением погоды все городские службы переведены в режим повышенной готовности. О надвигающейся непогоде проинформированы руководители санаторно-курортных предприятий и арендаторы пляжных территорий. Жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от отдыха вблизи водоемов.