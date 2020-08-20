В Коми запустят программы профориентации школьников в 2020 году

ТАСС, 20 августа. Власти Республики Коми в 2020 году запустят в 14 районах республики школьные образовательные программы, с помощью которых учащиеся смогут получить рабочие специальности, востребованные на ведущих предприятиях региона. Об этом в четверг сообщил врио главы республики Владимир Уйба в своем ежедневном видеообращении к жителям.

"Встречаясь с руководителями сельхозпредприятий, лесопромышленного комплекса и просто руководителями муниципальных образований республики, часто вставал вопрос о том, что раньше детей обучали рабочим специальностям в школе, а сейчас это утрачено. Так вот мы приняли решение и с этого года в 14 районах республики такое образование, профориентация, с получением рабочих специальностей начинаем именно с этого года", - сказал Уйба.

Он также добавил, что эта тема вызвала "бурное обсуждение" в четверг в ходе республиканского августовского педагогического совещания. "Это вопрос профориентации наших 9, 10, 11-классников. Особенно тех, кто заканчивает школу в сельской местности <...> Мы также обсудили формат начала нового учебного года, он начнется в обычном режиме, но с соблюдением санитарных норм и правил", - добавил глава региона.