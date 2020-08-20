Вологодские власти разработали турмаршрут по местам, связанным с Иваном Грозным

ТАСС, 20 августа. Власти Вологодской области разработали новый туристический маршрут по территории региона, который проходит через чудотворные источники, а также через места, связанные с личностью царя Ивана Грозного. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства региона.

"Новый туристический маршрут "Три века Кубенозерья" разработан в Вологодском районе. Он охватывает исторические места, храмы и памятники, включает в себя экскурсии по музеям и мастер-классы <...> Первая точка маршрута находится в деревне Кулемесово, где туристов познакомят с историей Храма Василия Великого на Едке. Здесь же находится чудотворный источник, который носит название Слепой. Следующий пункт поездки - в деревне Поповка - и связан с Иваном Грозным", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в Поповке до 1938 года существовал "один из самых красивых храмов края" - Воскресенская Подкубенская церковь. "Тысячи людей стекались туда, чтобы исцелиться чудотворной иконой кисти Дионисия Глушицкого. В XVI веке на этом месте стояла "заезжая изба" Ивана Грозного, куда он заезжал по пути в Кирило-Белозерский монастырь, а при избе находилась церковь, "что у государя на сенях". На этом месте освятили Поклонный Крест", - говорится в сообщении.

Еще одна точка нового маршрута - село Кубенское, где туристы познакомятся с историей Троицкого храма, пройдут по Троицкому кругу и Кирилловскому тракту к дому купца Воеводина и церкви Ильинского прихода, а также - к дому знаменитой купчихи Бураковой. "Гостям рассказывают об особенностях уклада зажиточных крестьян и купцов. Также туристов ждет экскурсия по районному краеведческому музею и мастер-классы по изготовлению знаменитых кукол Купчихи Бурачихи. На обед гостей накормят традиционными кубенскими блюдами по старинным рецептам, ухой и разносолами", - говорится в сообщении.

Маршрут уже презентовали туроператорам. Он рассчитан на один день. "Мы ориентированы не только на туристов, которые будут приезжать группами, но и на всех желающих приехать сюда, например, всей семьей, и познакомиться с историей этих мест. Для этого планируем оцифровать маршрут и создать приложение, которое позволит пройти его самостоятельно с помощью электронных гаджетов", - приводит пресс-служба слова главы Вологодского района Сергея Жестянникова.