Новый детский сад открыли в Чечне для развития жилищного строительства

ГРОЗНЫЙ, 20 августа. /ТАСС/. Новый детский сад на 80 мест открыли в чеченском селе Бекум-Кале в рамках нацпроекта. Объект возведен недалеко от строящихся жилых домов и будет содействовать комплексному развитию территорий, отведенных под жилищное строительство, сказал в четверг заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики Ахмед Газалапов.

"Сегодня мы открываем один из трех детских садов, которые появились на территории Чеченской Республики благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда". При помощи федерального центра, который на 99% финансирует эти мероприятия, удается обеспечивать осваиваемые территории объектами социальной, дорожной и коммунальной инфраструктуры. Эти меры существенно влияют на стимулирование развития жилищного строительства, так как доступность школ, детских садов, поликлиник, дорог и сетей водоснабжения обеспечивает спрос на строящееся жилье", - сказал Газалапов на церемонии открытия дошкольного учреждения.

В здании, состоящем из двух блоков, есть условия для занятий спортом, творчеством, а во дворе организованы игровые зоны. Все мероприятия федеральной программы "Стимул" на территории Чеченской Республики в этом году завершены досрочно. На их реализацию региону было выделено более 713 млн рублей.

Нацпроект "Жилье и городская среда" был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным, он охватит период с 2019 по 2024 год. Проект состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем федерального финансирования мероприятий в стране из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.